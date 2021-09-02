Newsstand: Michigan Football Getting Biblical With Its Motivation

Tweets Of The Day
Michigan quarterbacks coach
Matt Weiss wore a 'Chase The Lion' shirt to his press conference Wednesday, which begged for an explanation. Weiss revealed that the phrase is biblical, and refers to 2 Samuel 23:20-21, which says, "Benaiah chased a lion down into a pit. Then, despite the snow and slippery ground, he caught the lion and killed it."
Weiss says there are parallels between the passage and Michigan football's goals this season. Take a look at the clip below:
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The Wolverines kick off their season Saturday (Sept. 4), and tickets are still available. Junior defensive end
Aidan Hutchinson sent out a reminder to students to make their plans to be at The Big House for the opener against Western Michigan.
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The team continues its preparation for the season, and appears to be in high spirits.
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Redshirt sophomore running back
Hassan Haskins joined Jon Jansen on the 'In The Trenches' podcast this week to discuss his excitement for the campaign to begin and for fans to return to the stands.
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Michigan softball's Twitter account posted a video regarding the team's first training session of the fall.
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Former Michigan basketball head coach and current Detroit Pistons Senior Player Development Advisor
John Beilein reunited with players from some of his first college teams at Erie Community College, where he coached from 1978-82.
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Quote Of The Day
"Whatever the standard is that is necessary for us to win the game, that’s what the rotation will be based off of."
— Michigan defensive line coach Shaun Nua on his rotation
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