Newsstand: Michigan Players Talk Road Game Mindset

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As noted in the video above, Michigan has to stay strong together, something they've done a good job at so far.
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It was 72 degrees and sunny at the University of Michigan Thursday as September concluded.
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Michigan women's soccer gutted out a 2-1 win over Purdue Thursday.
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Quote Of The Day
"He has 5.5 sacks and a forced fumble in four games, showing powerful moves and relentless pursuit of quarterbacks. He looks outstanding so far."
— ESPN NFL Draft analyst Mel Kiper Jr. on Michigan junior DE Aidan Hutchinson
Headlines Of The Day
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