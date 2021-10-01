 TheWolverine - Newsstand: Michigan Players Talk Road Game Mindset
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Newsstand: Michigan Players Talk Road Game Mindset

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

As noted in the video above, Michigan has to stay strong together, something they've done a good job at so far.

It was 72 degrees and sunny at the University of Michigan Thursday as September concluded.

Michigan women's soccer gutted out a 2-1 win over Purdue Thursday.

Quote Of The Day

"He has 5.5 sacks and a forced fumble in four games, showing powerful moves and relentless pursuit of quarterbacks. He looks outstanding so far."
— ESPN NFL Draft analyst Mel Kiper Jr. on Michigan junior DE Aidan Hutchinson
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Wolverines Appear On Mel Kiper Jr.'s NFL Draft Prospect Rankings

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: Is One Freshman An X-Factor This Year?

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Previewing Michigan vs. Wisconsin With A Badger Insider

• Clayton Sayfie, The Wolverine: By The Numbers: Will Michigan Snap Losing Streak At Camp Randall?

• Chris Balas, The Wolverine: Keys To The Game: Michigan Wolverines Football at Wisconsin

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