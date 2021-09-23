Newsstand: Michigan QB Cade McNamara's PFF Grade One Of The Big Ten's Best

Tweets Of The Day
Michigan redshirt freshman quarterback Cade McNamara's 86.1 PFF grade ranks second in the Big Ten among signal-callers.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IaWdoZXN0LWdyYWRlZCBRQnMgaW4gdGhlIEJpZyBUZW4g8J+RgCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va0pqV2RveFliMCI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL2tKaldkb3hZYjA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUEZGIENvbGxlZ2UgKEBQ
RkZfQ29sbGVnZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkZf
Q29sbGVnZS9zdGF0dXMvMTQ0MDc5MDUwNzMzNzI3MzM0OT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
2022 four-star Michigan basketball commit Tarris Reed Jr. joined Zach Schumaker on his podcast and discussed his choice to pledge to the Wolverines.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub3AgNDAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bWlj
aGJiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB1bWljaGJiYWxsPC9hPiBj
b21taXQsIFRhcnJpcyBSZWVkIEpyLiBzYXlzIG9uZSB3b3JkIHRvIGRlc2Ny
aWJlIEp1d2FuIEhvd2FyZCBpcyDigJxhbWJpdGlvdXMu4oCdIOKAnFs8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0p1d2FuSG93YXJkP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKdXdhbkhvd2FyZDwvYT5dIHdhbnRzIHRvIHdpbiwg
aGUgaGFzIHRoYXQgZHJpdmUu4oCdPGJyPjxicj5GdWxsIGludGVydmlldzog
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2VFa0hlOGlXSHoiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9lRWtIZThpV0h6PC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
VGFycmlzUmVlZEpyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUYXJyaXNSZWVk
SnI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVW9mbVVwZGF0
ZXMyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVvZm1VcGRhdGVzMjQ3PC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dCTV9Xb2x2ZXJpbmU/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdCTV9Xb2x2ZXJpbmU8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV29sdmVyaW5lQ29ybmVyP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXb2x2ZXJpbmVDb3JuZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMjQ3V29sdmVyaW5lP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkAyNDdXb2x2ZXJpbmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9kQlJOa2F6dXJlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZEJSTmthenVyZTwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBaYWNoIOKAnPCfhYLwn4Sy8J+Et/CfhYTwn4WJ4oCd
IFNjaHVtYWtlciAoQF9TY2h1Wl8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vX1NjaHVaXy9zdGF0dXMvMTQ0MDgyNTQxMTMxOTkxODU5Mj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
2022 Michigan wide receiver commit Tyler Morris is ahead of schedule as he rehabs after tearing his ACL in the spring.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCB0byBzZWUuIE1vcnJpcyB3aWxsIGVhcmx5IGVucm9sbCBp
biBKYW51YXJ5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNH
b0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XNUhKNDIxY1N0Ij5o
dHRwczovL3QuY28vVzVISjQyMWNTdDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDbGF5dG9u
IFNheWZpZSAoQENTYXlmMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ1NheWYyMy9zdGF0dXMvMTQ0MDgwOTU1MTgxNzY5OTMzOD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
2022 four-star Michigan basketball target Gregg Glenn announced that he will reveal his college decision Oct. 4. He was in Ann Arbor for his official visit last weekend.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDIyIGZvdXItc3RhciBHcmVnZyBHbGVubiB3aWxsIGFubm91bmNl
IGhpcyBjb2xsZWdlIGRlY2lzaW9uIG9uIE9jdC4gNCwgaGUgdGVsbHMgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PbjNSZWNydWl0cz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT24zUmVjcnVpdHM8L2E+LiA8YnI+PGJyPlRvcCA1
OiBNaWNoaWdhbiwgR2VvcmdpYSwgVmlyZ2luaWEgVGVjaCwgSW9uYSwgVVNG
LjwvcD4mbWRhc2g7IEpvc2VwaCBUaXB0b24gKEBUaXB0b25FZGl0cykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaXB0b25FZGl0cy9zdGF0dXMv
MTQ0MDY2NTAyODA4MDc5OTc1ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0
ZW1iZXIgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
U-M was ranked as the No. 1 public university in the nation by the Wall Street Journal.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSYjMzk7cmUgIzEhIFRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1dTSj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV1NKPC9hPiBhbmQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aW1lc2hpZ2hlcmVkP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaW1lc0hpZ2hlckVkPC9hPiBoYXZlIG9u
Y2UgYWdhaW4gbmFtZWQgVS1NIHRoZSBOby4gMSBwdWJsaWMgdW5pdmVyc2l0
eSBpbiB0aGUgVS5TLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvTGVhZGVyc0FuZEJlc3Q/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNMZWFkZXJzQW5kQmVzdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1VTQ29sbGVnZVJhbmtpbmdzP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVVNDb2xsZWdlUmFua2lu
Z3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9uUkFUdGxnZGpDIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vblJBVHRsZ2RqQzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBVbml2ZXJz
aXR5IG9mIE1pY2hpZ2FuIChAVU1pY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vVU1pY2gvc3RhdHVzLzE0NDA3NjkyNzI3OTY0MzQ0MzI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Michigan head basketball coach Juwan Howard's Twitter account has garnered the second-most interactions (47,000) out of any college basketball coach, according to SkullSparks.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQ0FBIG1lbiYjMzk7cyBiYXNrZXRiYWxsIGhlYWQgY29hY2hlcyBn
ZW5lcmF0aW5nIHRoZSBtb3N0IGludGVyYWN0aW9ucyBvbiBwZXJzb25hbCBU
d2l0dGVyIGFjY291bnRzIGluIEF1Z3VzdCAyMDIxLiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vVklQOG1jb3JKNiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1ZJUDhtY29ySjY8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80b2FBbGhDRjkyIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vNG9hQWxoQ0Y5MjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTa3VsbFNwYXJr
cyAoQFNrdWxsU3BhcmtzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1NrdWxsU3BhcmtzL3N0YXR1cy8xNDQwNzM2NDAyMTU3Njc0NTA3P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Quote Of The Day
“Whenever kids are enjoying something and put their all into it you get great results, which is what we’re getting right now."
— Michigan co-offensive coordinator / offensive line coach Sherrone Moore
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook