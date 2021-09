Newsstand: Michigan QB Cade McNamara's PFF Grade One Of The Big Ten's Best

Tweets Of The Day

Michigan redshirt freshman quarterback Cade McNamara's 86.1 PFF grade ranks second in the Big Ten among signal-callers.

2022 four-star Michigan basketball commit Tarris Reed Jr. joined Zach Schumaker on his podcast and discussed his choice to pledge to the Wolverines.

2022 Michigan wide receiver commit Tyler Morris is ahead of schedule as he rehabs after tearing his ACL in the spring.

2022 four-star Michigan basketball target Gregg Glenn announced that he will reveal his college decision Oct. 4. He was in Ann Arbor for his official visit last weekend.

U-M was ranked as the No. 1 public university in the nation by the Wall Street Journal.

Michigan head basketball coach Juwan Howard's Twitter account has garnered the second-most interactions (47,000) out of any college basketball coach, according to SkullSparks.

Quote Of The Day

“Whenever kids are enjoying something and put their all into it you get great results, which is what we’re getting right now." — Michigan co-offensive coordinator / offensive line coach Sherrone Moore

