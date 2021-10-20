 TheWolverine - Newsstand: Michigan Women's Basketball Ranks 11th In Preseason Poll
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Newsstand: Michigan Women's Basketball Ranks 11th In Preseason Poll

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan women's basketball ranks 11th in the Associated Press preseason top 25 poll, tying the highest rank in program history.

Michigan football Director of Player Personnel Courtney Morgan provided some insight on what the Wolverines are looking for in recruits — D.A.W.G.S. He explains...

Michigan redshirt freshman quarterback Cade McNamara is the only signal-caller in the country with 100-plus dropbacks and zero turnover-worthy plays, according to PFF, with the site deeming not blaming him for the one interception he has thrown.

Former Michigan basketball guard Chaundee Brown did not make the Los Angeles Lakers' opening-night roster, but his spirits remain high.

Nine Wolverines landed on opening-night rosters across the league.

Quote Of The Day

"They have one of the best defensive line ratings in college football right now, so that’s big for me. The team is coming together as a collective group. It feels cool to be undefeated here and there.”
— Michigan DT commit Kenneth Grant on what he's seen from U-M's defensive line this season
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Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Michigan DT Commit Kenneth Grant Impressed With Wolverines' Play Upfront

• Clayton Sayfie, The Wolverine: More Input, Ownership From Michigan Players Helping Pass Coverage Shine

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Michigan Players Evaluate First 6 Games, Discuss Northwestern

• Anthony Broome, The Wolverine: Michigan Basketball In The NBA: Every Wolverine On Opening Night Rosters

• Nick Baumgardner, The Athletic: How Michigan State can beat Michigan, and why it’s important to plan for the monsters

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