Newsstand: Saturday At Michigan Stadium Was 'A Night To Remember'

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Michigan redshirt junior wide receiver
Daylen Baldwin, a Jackson State transfer, compared the coaching styles of Deion Sanders and Jim Harbaugh.
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Baldwin also broke down his 69-yard touchdown catch against Western Michigan from freshman quarterback
J.J. McCarthy.
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Michigan made the top schools list for 2023 Rivals100 linebacker
Anthony Hill.
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Michigan women's golf won its first tournament of the year, and the entire starting five finished top 20.
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Quote Of The Day
"For me, it’s like, everything I’ve been through has been a process. This is just another process, honestly. And I’ve struggled with every single process, but no struggle is no growth. So you’ve got to struggle before you can grow, and I’m fine with that."
— Michigan redshirt junior WR Daylen Baldwin on his progression
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Headlines Of The Day
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