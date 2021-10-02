 TheWolverine - Newsstand: Watch Aidan Hutchinson On BTN's 'The Journey'
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Newsstand: Watch Aidan Hutchinson On BTN's 'The Journey'

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson was featured on Big Ten Network's 'The Journey.'

Hutchinson is part of a defensive line that has graded out as the fifth-best in America thus far.

MGoBlueTV's Ed Kengerski gave a pregame report from Madison, with the Wolverines set to take on the Wisconsin Badgers.

Redshirt freshman offensive lineman Nolan Rumler entered his name into the NCAA transfer portal Friday.

Michigan soccer beat Indiana in overtime, 2-1.

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