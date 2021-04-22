 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: April 22
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The Wolverine Daily Newsstand: April 22

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan On TV

What: Women's field hockey at Iowa in the Big Ten Tournament

When: 5 p.m. ET

Channel: Big Ten Network

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Quote Of The Day

"I like the school. I have family there. My dad is from Detroit. It's a win for me if one of my boys chooses to go there."
— Yolunda Nolen, mother of five-star Michigan DT target Walter Nolen
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