TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: April 27

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Quote Of The Day
"Everyone has their path in the NBA. It’s not like if you go undrafted it’s the end of the world — no. There are guys that are in the NBA now that were undrafted that have great success stories."
— Julian Boateng, trainer of Mike Smith
Headlines Of The Day
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