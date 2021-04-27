 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: April 27
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The Wolverine Daily Newsstand: April 27

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"Everyone has their path in the NBA. It’s not like if you go undrafted it’s the end of the world — no. There are guys that are in the NBA now that were undrafted that have great success stories."
— Julian Boateng, trainer of Mike Smith
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