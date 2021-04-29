TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: April 29

Michigan On TV
What: Women's lacrosse vs. No. 13 Maryland in the Big Ten Tournament (in State College, Pa.)
When: 5 p.m. ET
Channel: Big Ten Network
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"I’m still pushing for him because he’s a Michigan Wolverine at heart. I’m going to stay on him about it.”
— Five-star Michigan CB commit on five-star USC CB commit Domani Jackson
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