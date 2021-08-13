 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 13
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The Wolverine Daily Newsstand: August 13

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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“I walk around with a chip on my shoulder. We’re all nice guys, but when we get on that field, we better have a damn chip on our shoulder."
— Michigan defensive backs coach and defensive passing game coordinator Steve Clinkscale
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