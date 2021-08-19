The Wolverine Daily Newsstand: August 19

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Quote Of The Day
"He's a problem solver, somebody who wants to figure out a solution to do something or make something better."
— Michigan QBs coach Matt Weiss on head coach Jim Harbaugh (via ESPN.com)
Headlines Of The Day
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