 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 2
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The Wolverine Daily Newsstand: August 2

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"It was amazing. There’s not a lot of events that can compare."
— Rivals100 OL Josh Conerly on The BBQ At The Big House
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• Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: INSIDE THE FORT, PART II: Michigan Basketball & Recruiting, More Football

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Jim Harbaugh, Michigan Football Send Out Official Scholarship Offers

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Where Michigan Stands In ESPN's Preseason College Basketball Rankings

• EJ Holland, The Wolverine: Michigan Recruits React To The BBQ At The Big House

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