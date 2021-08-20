 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 20
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The Wolverine Daily Newsstand: August 20

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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“Whoever earns those jobs, whoever is better at them, that’s who is going to be in the game."
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• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Mike Hart Has A Plan For His Backs

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Ron Bellamy: Michigan Football's Defense 'Has Answers To Problems'

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football ITF EXTRA: Wednesday Scrimmage, Practice Notes

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