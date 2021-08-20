The Wolverine Daily Newsstand: August 20

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Quote Of The Day
“Whoever earns those jobs, whoever is better at them, that’s who is going to be in the game."
— Michigan RBs coach Mike Hart on his philosophy about rotating backs
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