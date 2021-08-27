 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 27
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The Wolverine Daily Newsstand: August 27

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“He works great in combination blocks, can stretch the field vertically. He runs way better than people would imagine, and he can pass protect, too. In the last year all he’s done is just continue to build his skills up in each different area, and he’s made himself a hell of a player."
— Michigan assistant Jay Harbaugh on TE Luke Schoonmaker
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