The Wolverine Daily Newsstand: August 4

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+ls/CfjoIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dES1VnV21r
cGIiPmh0dHBzOi8vdC5jby9HREtVZ1dta3BiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENo
cmlzdGluYSBEZVJ1eXRlciAoQGNkZXJ1dGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vY2RlcnV0ZS9zdGF0dXMvMTQyMjYyOTY0NDg2MDMyOTk4
NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMywgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCBlcGlzb2RlIG9mIFRoZSBXb2x2ZXJpbmUgUG9kY2FzdCBj
b21pbmcgdG9tb3Jyb3cgYWZ0ZXJub29uLiBUYWxraW5nIE5JTCwgZmFsbCBj
YW1wIHN0b3J5bGluZXMsIFRhcnJpcyBSZWVkIEpyLiBhbmQgbW9yZS48YnI+
PGJyPlN1YnNjcmliZSBvbi4uLjxicj48YnI+WW91VHViZTogPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL3JNNll2SDRXS1UiPmh0dHBzOi8vdC5jby9yTTZZdkg0
V0tVPC9hPjxicj5pVHVuZXM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sWllj
bjNUUWxzIj5odHRwczovL3QuY28vbFpZY24zVFFsczwvYT48YnI+U3BvdGlm
eTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2sxQ1BpNTRSbHIiPmh0dHBzOi8v
dC5jby9rMUNQaTU0UmxyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWXVK
eHFyMUhvRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1l1SnhxcjFIb0Y8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgQ2xheXRvbiBTYXlmaWUgKEBDU2F5ZjIzKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTYXlmMjMvc3RhdHVzLzE0MjI3NTA0NDE4MzQ3
ODI3MjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDQsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OZXcgMjAyMyBNaWNoaWdhbiBiYXNrZXRiYWxsIG9mZmVyIEdhYmUg
Q3VwcHMgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3VwcHNHYWJl
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDdXBwc0dhYmU8L2E+KSBpcyBhIGxl
Z2VuZCEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82NmtjZDk3WVlNIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vNjZrY2Q5N1lZTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDbGF5dG9u
IFNheWZpZSAoQENTYXlmMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ1NheWYyMy9zdGF0dXMvMTQyMjczNDE3MjgyOTkzMzU2OD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdmVyIHRoZSBsYXN0IHR3byB5ZWFycyBtYW55IHNwZWNpYWwgbW9t
ZW50cyBoYXZlIGNvbWUgbXkgd2F5IOKApiBCVVQgc2VlaW5nIENoYXVuZGVl
IHBsYXlpbmcgaW4gaGlzIGZpcnN0IHN1bW1lciBsZWFndWUg4oCmIE5vIFdv
cmRzIPCfmY/wn4+98J+Zj/Cfj708YnI+PGJyPk5vdywgSSBjYW7igJl0IHdh
aXQgdG8gc2VlIHRoZSBuZXh0IE1pY2hpZ2FuIE1hbiBpbiBhY3Rpb24hIPCf
kYrwn4+9IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tQndLekpGeVRoIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vbUJ3S3pKRnlUaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKdXdhbiBI
b3dhcmQgKEBKdXdhbkhvd2FyZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9KdXdhbkhvd2FyZC9zdGF0dXMvMTQyMjcxMTgyNTQ5MDIzNTM5NT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiBvZmZlcnMgMjAyMyBPaGlvIFBHIEdhYmUgQ3VwcHMs
IHdobyBtYWRlIGFuIHVub2ZmaWNpYWwgdmlzaXQgaW4gSnVuZS4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3kxRW5zZDF0SEoiPmh0dHBzOi8vdC5jby95MUVu
c2QxdEhKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENsYXl0b24gU2F5ZmllIChAQ1NheWYy
MykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DU2F5ZjIzL3N0YXR1
cy8xNDIyNzA5Mzk3MTM0OTA1MzQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1
Z3VzdCA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNsdXNpdmUgaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggTWljaGlnYW4gZnJlc2ht
YW4gTEIgSnVuaW9yIENvbHNvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPjxicj48YnI+V2F0Y2ggaGVyZTogPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ZZME9acjZjM1MiPmh0dHBzOi8vdC5jby92WTBP
WnI2YzNTPC9hPiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3VyRnRCM0tnSEIi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS91ckZ0QjNLZ0hCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENs
YXl0b24gU2F5ZmllIChAQ1NheWYyMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9DU2F5ZjIzL3N0YXR1cy8xNDIyNzA0NTgyODQ5OTY2MDgwP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MRVQgVEhFIEdBTUVTIEJFR0lOITxicj7jgL3vuI/wn4+AIHRha2Vz
IG92ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkFTdW1tZXJM
ZWFndWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5CQVN1bW1lckxlYWd1ZTwv
YT48YnI+PGJyPkJ1Y2tzPGJyPiAgTWlrZSBTbWl0aDxicj5LaW5nczxicj4g
IERlcnJpY2sgV2FsdG9uIEpyPGJyPkxha2Vyczxicj4gIENoYXVuZGVlIEJy
b3duIEpyPGJyPiAgWmF2aWVyIFNpbXBzb248YnI+TWFnaWM8YnI+ICBJZ25h
cyBCcmF6ZGVpa2lzPGJyPiAgSm9uIFRlc2tlPGJyPiAgRnJhbnogV2FnbmVy
PGJyPlBpc3RvbnM8YnI+ICBJc2FpYWggTGl2ZXJzPGJyPldhcnJpb3JzPGJy
PiAgSm9yZGFuIFBvb2xlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g44C977iP8J+PgDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Gb3JDb21wZXRpdG9yc09ubHk/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNGb3JDb21wZXRpdG9yc09ubHk8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YRXZHQjZ1SVpnIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vWEV2R0I2dUlaZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBN
ZW4mIzM5O3MgQmFza2V0YmFsbCAoQHVtaWNoYmJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1pY2hiYmFsbC9zdGF0dXMvMTQyMjYxMzg3
MzQ0NjY0MTY2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMywgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYXBweSA0NHRoIEJpcnRoZGF5LCBUb20gQnJhZHkuIEVuam95IHlv
dXIgZGF5ISBUaGUgRHVkbGFycyBzYXkgaG93ZHksIHRvby4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL2tzenRrczhod2YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rc3p0
a3M4aHdmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFN0ZXZlIEtvcm5hY2tpIChAU0tPUk5B
Q0tJKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NLT1JOQUNLSS9z
dGF0dXMvMTQyMjU3NTQwMjY5MDc0NDMyNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5BdWd1c3QgMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGF1bmRlZSBnb2VzIGV1cm8gd2l0aCBpdC4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzVNNDh5Yk11U2QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81TTQ4eWJN
dVNkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IExvcyBBbmdlbGVzIExha2VycyAoQExha2Vy
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MYWtlcnMvc3RhdHVz
LzE0MjI3MTcxNjQyOTM4MDQwMzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn
dXN0IDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Quote Of The Day
"The potential is there. The players are there."
— College football expert Phil Steele in an exclusive interview with TheWolverine.com, discussing the Wolverines' defense
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook