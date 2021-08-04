 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 4
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The Wolverine Daily Newsstand: August 4

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"The potential is there. The players are there."
— College football expert Phil Steele in an exclusive interview with TheWolverine.com, discussing the Wolverines' defense
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• Clayton Sayfie, The Wolverine: Phil Steele: Mike Macdonald's Michigan Defense Will Be 'Vastly Improved'

• Chris Balas, The Wolverine: ITF EXTRA: Michigan Wolverines Football Pre-Camp Rumblings

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball Offers 2023 PG Gabe Cupps

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Over Or Under? Breaking Down Michigan Football Future Betting Lines

• Ryan Tice, The Wolverine: Two Michigan Wrestlers Seeded Top Three At Olympics, Begin Action Tonight

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