The Wolverine Daily Newsstand: August 6

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Quote Of The Day
"I just want to see my development in the future, and see how good I can become. I don't really know how good I can be. So I'm just going to keep my head down and keep working. And trust that coach (Juwan Howard) is going to get me there."
— Four-star Michigan center commit Tarris Reed Jr. in an interview with On3.com's Joe Tipton
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