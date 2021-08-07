The Wolverine Daily Newsstand: August 7

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Quote Of The Day
"Attitudes are contagious! Is yours worth catching?! Time to go, first day with the boys! No time to waste! #AttackAttackAttack #GoBlue
— Michigan co-offensive coordinator and offensive line coach Sherrone Moore on Twitter
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