 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 7
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The Wolverine Daily Newsstand: August 7

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"Attitudes are contagious! Is yours worth catching?! Time to go, first day with the boys! No time to waste! #AttackAttackAttack #GoBlue
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