The Wolverine Daily Newsstand: August 9

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+yarhtJvigJnqnLEg4bSPybTKn8qPIOG0j+G0nMqAIDPKgOG0hSDh
tIXhtIDKjyDhtI/htJzhtJsgypzhtIfKgOG0hy4g8J+kt+KAjeKZgu+4jzxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IZUJkRkFUN3phIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vSGVCZEZBVDd6YTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBGb290YmFs
bCAoQFVNaWNoRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vVU1pY2hGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQyNDQ3MTY5OTc4NjAxODgyNj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OYW1lIGEgY29vbGVyIHdheSB0byBlbmQgcHJhY3RpY2Ugb3RoZXIg
dGhhbiB3aXRoIGEgZmx5b3ZlciBmcm9tIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0JsdWVBbmdlbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEJsdWVBbmdlbHM8L2E+PyA8YnI+PGJyPldlJiMzOTtsbCB3YWl0LiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vM01hcFRSMzlhaSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzNNYXBUUjM5YWk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gRm9vdGJhbGwg
KEBVTWljaEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1VNaWNoRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MjQ0MzM4ODIwOTE0NjY3NTc/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBob25vciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0No
YXJsZXNXb29kc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFybGVzV29v
ZHNvbjwvYT4gdG9uaWdodCBhcyBoZSYjMzk7cyBnaXZpbmcgaGlzIGluZHVj
dGlvbiBzcGVlY2ggaW4gQ2FudG9uIGF0IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1Byb0Zvb3RiYWxsSE9GP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBQcm9Gb290YmFsbEhPRjwvYT4uICA8YnI+PGJyPlR1bmUgaW50byB0
aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uZmxuZXR3b3JrP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBuZmxuZXR3b3JrPC9hPiByaWdodCBub3cg
dG8gd2F0Y2guIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNH
b0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XODNYRlhVOVJqIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vVzgzWEZYVTlSajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNo
aWdhbiBGb290YmFsbCAoQFVNaWNoRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQyNDUwOTc0
Mjc5NDM1MDU5OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOCwgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGFybGVzIFdvb2Rzb246IOKAnEJlIHVuaXF1ZSwgaW5ub3ZhdGl2
ZS4gTGVhcm4gZGlzY2lwbGluZS4gWW91IG93biB1bmRlbmlhYmxlIHJlc3Bl
Y3QuIExvdmUgZXZlcnlvbmUuIEdpdmUgZXZlcnl0aGluZy4gTmV2ZXIgZG91
YnQuIEJ1aWxkIHlvdXIgbGVnYWN5LiBXZSBpbiB0aGUgSGFsbCBvZiBGYW1l
LCBiYWJ5LuKAnTwvcD4mbWRhc2g7IENsYXl0b24gU2F5ZmllIChAQ1NheWYy
MykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DU2F5ZjIzL3N0YXR1
cy8xNDI0NTQ2Nzk3MjkzMzQ2ODE3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1
Z3VzdCA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGFybGVzIFdvb2Rzb246IOKAnE15IGNvYWNoLCBMbG95ZCBDYXJy
LCB0b2xkIG1lIGEgbG9uZyB0aW1lIGFnbywg4oCYVGhlcmXigJlzIG5vIG9u
ZSBiaWdnZXIgdGhhbiB0aGUgdGVhbS7igJnigJ0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2NFcWtObVpqSnkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jRXFrTm1aakp5
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENsYXl0b24gU2F5ZmllIChAQ1NheWYyMykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DU2F5ZjIzL3N0YXR1cy8xNDI0
NTQ2NDI5MzUyMTczNTc5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA5
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxJIGZlZWwgbGlrZSBpdOKAmXMgc28gZml0dGluZyB0aGF0IGhl
cmUgdG9kYXksIEkgcHV0IHRob3NlIGNsZWF0cyBkb3duIGZvciB0aGUgbGFz
dCB0aW1lLCBoZXJlIGluIENhbnRvbiwgT2hpbywgYW5kIEkgd2FsayBpbnRv
IHRoZSBIYWxsIG9mIEZhbWUu4oCdIDxicj48YnI+Q2hhcmxlcyBXb29kc29u
IGdvZXMgZnJvbSBGcmVtb250IHRvIENhbnRvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiDjgL3vuI/wn4+IPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lzQ1NVdGpabXQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9p
c0NTVXRqWm10PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbHZlcmluZS5jb20gKEBU
aGVXb2x2ZXJpbmVNYWcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
VGhlV29sdmVyaW5lTWFnL3N0YXR1cy8xNDI0NTQ5NDE4MTA0MjM4MDgxP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Qcm9G
b290YmFsbEhPRj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJvRm9vdGJhbGxI
T0Y8L2E+IHNwZWVjaCBieSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NoYXJsZXNXb29kc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFybGVz
V29vZHNvbjwvYT4g8J+QkCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiDjgL3vuI/wn4+IIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby95c1RQU2lUcjVuIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veXNUUFNpVHI1bjwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2x2ZXJpbmUuY29tIChAVGhlV29sdmVyaW5l
TWFnKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVdvbHZlcmlu
ZU1hZy9zdGF0dXMvMTQyNDU0ODc4Nzk0MzUxMDAxNz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Quote Of The Day
“Be unique, innovative. Learn discipline. You own undeniable respect. Love everyone. Give everything. Never doubt. Build your legacy. We in the Hall of Fame, baby.”
— Charles Woodson during his Pro Football Hall of Fame speech
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook