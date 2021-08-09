 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 9
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The Wolverine Daily Newsstand: August 9

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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“Be unique, innovative. Learn discipline. You own undeniable respect. Love everyone. Give everything. Never doubt. Build your legacy. We in the Hall of Fame, baby.”
— Charles Woodson during his Pro Football Hall of Fame speech
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Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: New FutureCast Pick In For Michigan

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Sights And Sounds From Michigan Football's First Three Fall Camp Practices

• Chris Balas, The Wolverine: Steve Hutchinson Thanks Many From Michigan In Hall of Fame Induction Speech

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: A First-Day Practice Standout

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Tom Brady Back Into Top-Tier QB Category, Anonymous NFL Coaches Say

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