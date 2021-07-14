The Wolverine Daily Newsstand: July 14

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Quote Of The Day
"I think at the end, when all is written about this season, the most crucial thing that happened was Eli coming back. Eli is literally another coach."
— Michigan associate head coach Phil Martelli on fifth-year senior guard Eli Brooks
Headlines Of The Day
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