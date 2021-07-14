 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 14
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The Wolverine Daily Newsstand: July 14

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"I think at the end, when all is written about this season, the most crucial thing that happened was Eli coming back. Eli is literally another coach."
— Michigan associate head coach Phil Martelli on fifth-year senior guard Eli Brooks
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Phil Martelli Praises U-M's Guards, Talks Improvement, More

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Highlights Of Michigan Target Jett Howard From Elite 32

• John Borton, The Wolverine: ITF EXTRA: Doin' The Conference Shuffle

• Chris Balas, The Wolverine: Handicapping Michigan Wolverines Football’s Position Battles

• EJ Holland, The Wolverine: Rising 2024 In-State LB Jeremiah Beasley Talks Michigan Offer, Visit

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