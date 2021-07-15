 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 15
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The Wolverine Daily Newsstand: July 15

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

“It’s a great opportunity. I’m very interested in Michigan. It’s a nice school. I know some people that have gone there. It’s a great program overall.”
— Rising 2023 Georgia DB Aaron Gates on his Michigan offer
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Headlines Of The Day

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