The Wolverine Daily Newsstand: July 20

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NyUzhQbngxRlMiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9jclM4UG54MUZTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEouSi4gTWND
YXJ0aHkgKEBqam1jY2FydGh5MDkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vamptY2NhcnRoeTA5L3N0YXR1cy8xNDE3MzExNjM0NTI4Mjk2OTYw
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCB3YXMgc3BlY3VsYXRlZCB0aGF0IHBsYXllcnMgd291bGQgcmVj
ZWl2ZSA2JSByb3lhbHRpZXMgYXQgYmVzdCDigJQgYWJvdXQgJDQuPGJyPjxi
cj5NaWNoaWdhbiBwbGF5ZXJzIHdpbGwgbWFrZSBhdCBsZWFzdCAkMTAgZm9y
IGVhY2ggamVyc2V5IHNhbGUgd2l0aCB0aGVpciBuYW1lIG9uIGl0LiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTzJXTkFUeDBaMSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L08yV05BVHgwWjE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRnJvbnQgT2ZmaWNlIFNwb3J0
cyAoQEZPUykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GT1Mvc3Rh
dHVzLzE0MTcxNTc5MzIyODI3NTMwMjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
SnVseSAxOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiYjMzk7cyBBaWRhbiBIdXRjaGluc29uICg8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FpZGFuaHV0Y2g5Nz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWlkYW5odXRjaDk3PC9hPikgaGFzIGJlZW4gbmFtZWQg
dG8gdGhlIHByZXNlYXNvbiB3YXRjaCBsaXN0IGZvciB0aGUgQmVkbmFyaWsg
QXdhcmQsIHdoaWNoIGlzIGhhbmRlZCBvdXQgYW5udWFsbHkgdG8gdGhlIG5h
dGlvbiYjMzk7cyB0b3AgZGVmZW5zaXZlIHBsYXllci4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBD
bGF5dG9uIFNheWZpZSAoQENTYXlmMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ1NheWYyMy9zdGF0dXMvMTQxNzE1NTQ5NTAwNjE5MTYyMT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiYjMzk7cyBXZWVrIDEgb3Bwb25lbnQg4oCUwqBXZXN0
ZXJuIE1pY2hpZ2FuIOKAlMKgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gY29udGVuZCBmb3Ig
dGhlIE1BQyB0aXRsZSBvbmNlIGFnYWluLiBUaGlyZC1iZXN0IG9kZHMgdG8g
d2luIHRoZSBsZWFndWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90aFVRVlRp
NVY2Ij5odHRwczovL3QuY28vdGhVUVZUaTVWNjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBD
bGF5dG9uIFNheWZpZSAoQENTYXlmMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ1NheWYyMy9zdGF0dXMvMTQxNzE0NDM2NDg2MjY3Mjg5OT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SQiBIYXNzYW4gSGFza2lucywgREUgQWlkYW4gSHV0Y2hpbnNvbiBh
bmQgTEIgSm9zaCBSb3NzIHdpbGwgcmVwcmVzZW50IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NaWNoaWdhbj9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01pY2hpZ2FuPC9hPiBhdCBCaWcgVGVu
IE1lZGlhIERheXMgbGF0ZXIgdGhpcyB3ZWVrIGluIEluZGlhbmFwb2xpcywg
YSB0ZWFtIHNwb2tlc21hbiB0ZWxscyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL01MaXZlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNTGl2ZTwvYT4u
PC9wPiZtZGFzaDsgQWFyb24gTWNNYW5uIChAQWFyb25NY01hbm4pIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWFyb25NY01hbm4vc3RhdHVzLzE0
MTcxNDIwMjE1MDkzMjg5MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAx
OSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db3ZlciBib3kgQWlkYW4gSHV0Y2hpbnNvbiAoPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9haWRhbmh1dGNoOTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGFpZGFuaHV0Y2g5NzwvYT4pIHJldmlld3MgVGhlIFdvbHZlcmlu
ZSYjMzk7cyBNaWNoaWdhbiBGb290YmFsbCBQcmV2aWV3IG1hZ2F6aW5lIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxi
cj48YnI+R2V0IHlvdXIgY29weSB0b2RheTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL0VxRnRMN0xqMHEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9FcUZ0TDdMajBxPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT0tZb2tybU5NSSI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL09LWW9rcm1OTUk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sdmVyaW5lLmNv
bSAoQFRoZVdvbHZlcmluZU1hZykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9UaGVXb2x2ZXJpbmVNYWcvc3RhdHVzLzE0MTcxMjU3NDYzODkyMzM2
NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxOSwgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgdGhyb3dzIFRvbSBCcmFkeSB3YXMgbWFraW5nIGR1cmluZyBo
aXMgYWdlIDQzIHNlYXNvbiBkb24mIzM5O3QgbWFrZSBhbnkgc29ydCBvZiBz
ZW5zZSDwn5izIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVG9tQnJh
ZHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRvbUJyYWR5PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J1Y2NhbmVlcnM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEJ1Y2NhbmVlcnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by81WlVEQnAzRll4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vNVpVREJwM0ZZeDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgQ2hlY2tkb3duIChAdGhlY2hlY2tkb3duKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoZWNoZWNrZG93bi9zdGF0dXMv
MTQxNzE4MDMxMjUxODM2NTE4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5
IDE5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7jgL3vuI8gV29tYW4gZG9pbmcgYmlnIHRoaW5ncy4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL09uZVByaWRlP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jT25lUHJpZGU8L2E+IHggPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3EwZ2Z2UTlldWsiPmh0dHBzOi8vdC5jby9x
MGdmdlE5ZXVrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENsYXl0b24gU2F5ZmllIChAQ1Nh
eWYyMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DU2F5ZjIzL3N0
YXR1cy8xNDE3MjU5NTIzMTc0MTg3MDA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pkp1bHkgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCBHb29nbHkgTW9vZ2x5ITxicj5XaG8gYXJlIHRoZXNlIGNo
ZWZzPzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0Js
dWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8
L2E+IOOAve+4j/Cfj4A8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvRm9yQ29tcGV0aXRvcnNPbmx5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRm9yQ29tcGV0aXRvcnNPbmx5PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vUFJKU01Fc2tKViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1BS
SlNNRXNrSlY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gTWVuJiMzOTtzIEJh
c2tldGJhbGwgKEB1bWljaGJiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3VtaWNoYmJhbGwvc3RhdHVzLzE0MTcyNTExNTg3MDQ0MTQ3MjM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGFmZiBvdXRpbmcgYXQgQ29tZXJpY2EgUGFyayB0b25pZ2h0LCBh
bmQgc29tZSBwcmltZSBzY3JlZW4gdGltZSBmb3IgQW5uYSBCZWNrZXR0IERl
bm5pc29uISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNQ29hY2hI
dXRjaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVU1Db2FjaEh1dGNoPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RpZ2Vycz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AdGlnZXJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
OFZNZnBMaGZ3OCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzhWTWZwTGhmdzg8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gU29mdGJhbGwgKEB1bWljaHNvZnRiYWxsKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VtaWNoc29mdGJhbGwvc3Rh
dHVzLzE0MTcyNzUyNzkzMjA1MjY4NTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
SnVseSAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XYWl0IGEgc2Vjb25kISBKYWNlIGNhbiBjb29rPzxicj5vb29vb29o
LCBtb21tYSBpcyBnb2luZyB0byBiZSBleGNpdGVkITxicj48YnI+WW91IGtu
b3cgd2hlcmUgd2UgbGl2ZSwgTEVUJiMzOTtTIEdPISA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vc2I1dWNkYjY4aCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3NiNXVjZGI2OGg8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSnV3YW4gSG93YXJkIChASnV3YW5Ib3dhcmQpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSnV3YW5Ib3dhcmQvc3RhdHVz
LzE0MTcyNzM4MjMzMzQ5NjUyNTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVs
eSAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FdmVyeW9uZSBnbyBnZXQgIzI5IFZFTEFaUVVFWiBqZXJzZXnjgL3v
uI/wn5Kq8J+PvSBsaW5rIGluIGJpbyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
S2hqbGNab1JBSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0toamxjWm9SQUo8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgSm9leSBWZWxhenF1ZXogKEBKb2V5VjI0MikgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2V5VjI0Mi9zdGF0dXMvMTQxNzIxNjQ0
Njg5NjI2MzE3ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE5LCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Quote Of The Day
"He wants to see everybody get better. He pushes everybody to the max, similar to Chris Paul, and the leadership mentality he has."
— Michigan redshirt junior guard DeVante' Jones on fifth-year senior guard Eli Brooks
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook