 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 20
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The Wolverine Daily Newsstand: July 20

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"He wants to see everybody get better. He pushes everybody to the max, similar to Chris Paul, and the leadership mentality he has."
— Michigan redshirt junior guard DeVante' Jones on fifth-year senior guard Eli Brooks
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: ITF HOOPS EXTRA - DeVante’ Jones' Play (Stud), More On The Freshmen

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan's Aidan Hutchinson Named To Bednarik Award Watch List

• EJ Holland, The Wolverine: Recruiting Podcast: Thoughts On Every New Michigan Commit

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Opponent Preview: Ohio State Lost A Lot, But Has The Talent To Reload

• Chris Balas, The Wolverine: U-M Football Point/Counterpoint: Hope For The Future, Reasons For Concern

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