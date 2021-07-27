The Wolverine Daily Newsstand: July 27

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Quote Of The Day
"It's going to be a war, but we're going to be ready."
— Michigan redshirt sophomore running back Hassan Haskins on the Ohio State game Nov. 27
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