 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 27
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The Wolverine Daily Newsstand: July 27

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"It's going to be a war, but we're going to be ready."
— Michigan redshirt sophomore running back Hassan Haskins on the Ohio State game Nov. 27
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