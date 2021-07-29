The Wolverine Daily Newsstand: July 29

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Quote Of The Day
“We have a rivalry against them. But they’re driven by a type of hatred that … I can’t even describe it to you. We understand they’re our rivalry, and our toughest level of competition. But we don’t despise them the way they despise us.”
— Former Michigan football player Alan Mitchell on the Michigan-Ohio State rivalry
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