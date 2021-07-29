 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 29
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The Wolverine Daily Newsstand: July 29

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“We have a rivalry against them. But they’re driven by a type of hatred that … I can’t even describe it to you. We understand they’re our rivalry, and our toughest level of competition. But we don’t despise them the way they despise us.”
— Former Michigan football player Alan Mitchell on the Michigan-Ohio State rivalry
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Caleb Houstan Ready To Pick Up Where Isaiah Livers, Franz Wagner Left Off

• John Borton, The Wolverine: Wolverine Watch: Hate That Makes One Great

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Jay Bilas On What To Expect From Franz Wagner And Isaiah Livers In The NBA

• EJ Holland, The Wolverine: Fast-Rising 2023 TE Preston Zinter Recaps Summer Michigan Visit

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