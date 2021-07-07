 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 7
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The Wolverine Daily Newsstand: July 7

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Remember how I said I’m bringing dawgs with me just keep watching the next few days."
— New Michigan DE commit Mario Eugenio on Twitter, alluding to the fact that the Wolverines may be adding more top pledges soon

Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: Here's Why Hunter Dickinson Chose To Return

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Opponent Preview: WMU Broncos Bring Offensive Firepower To The Big House

• Chris Balas, The Wolverine: Hunter Dickinson Will Return To Michigan For His Sophomore Year

• EJ Holland, The Wolverine: Five Michigan Recruits Deserving Of Rankings Bumps

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Baskeball ITF EXTRA: Dickinson, Incoming Freshmen, More

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