The Wolverine Daily Newsstand: July 7

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Quote Of The Day
"Remember how I said I’m bringing dawgs with me just keep watching the next few days."
— New Michigan DE commit Mario Eugenio on Twitter, alluding to the fact that the Wolverines may be adding more top pledges soon
Headlines Of The Day
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