 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 9
News More News
{{ timeAgo('2021-07-09 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Wolverine Daily Newsstand: July 9

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"He loved Juwan and the fact that he had obviously played and coached at the NBA level, specifically at the position Tarris plays."
— Mokan Elite AAU program director Matt Suther on four-star center Tarris Reed Jr.'s Michigan visit
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Michigan Going All In For Four-Star LB

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Opponent Preview: Northern Illinois Is Looking For Signs Of Life In 2021

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan is Right There For Tarris Reed With Decision On The Horizon

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: DeVante' Jones Is Officially Enrolled

• EJ Holland, The Wolverine: Wolverine TV: Top Targets Impress Michigan At Satellite Camps

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}