The Wolverine Daily Newsstand: July 9

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"He loved Juwan and the fact that he had obviously played and coached at the NBA level, specifically at the position Tarris plays."
— Mokan Elite AAU program director Matt Suther on four-star center Tarris Reed Jr.'s Michigan visit
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