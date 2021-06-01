 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 1
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The Wolverine Daily Newsstand: June 1

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Our flag does not fly because the wind moves it. it flies with the last breath of each soldier who died protecting it. We thank all the men & women who have made the ultimate sacrifice for us to be safe!"
— @umichbball on Twitter, celebrating Memorial Day
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