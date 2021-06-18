 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 18
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The Wolverine Daily Newsstand: June 18

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"They have a really strong education. We had an opportunity to learn a little about what a Michigan degree means around the country. There are a lot of great alumni doing great things and giving back to the university. That's helpful stuff. It's impressive because your days of playing football will end. To have guys on your team that are truly concerned about your success is impressive."
— Father of four-star Michigan CB target Myles Pollard on Michigan

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Father Of Myles Pollard Talks Michigan OV, Coaching Staff, More

• EJ Holland, The Wolverine: Michigan Impressing Texas ATH Dillon Bell Ahead Of Official Visit

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football's Steve Clinkscale Is Proving To Be A Great Fit

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Athletics Expects $62.9M Deficit For 2021, $1.4M Surplus In 2022

• John Borton, The Wolverine: Wolverine Watch: Coming Attractions

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