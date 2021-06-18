The Wolverine Daily Newsstand: June 18

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"They have a really strong education. We had an opportunity to learn a little about what a Michigan degree means around the country. There are a lot of great alumni doing great things and giving back to the university. That's helpful stuff. It's impressive because your days of playing football will end. To have guys on your team that are truly concerned about your success is impressive."
— Father of four-star Michigan CB target Myles Pollard on Michigan
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