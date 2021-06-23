The Wolverine Daily Newsstand: June 23

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Quote Of The Day
“It was good. Everybody connected there. All the recruits had fun in the pool. We played some games and some basketball. John Harbaugh was there. It was just fun.”
— Five-star Michigan CB commit Will Johnson on the pool party at Jim Harbaugh's house during 'Victors Weekend'
Headlines Of The Day
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