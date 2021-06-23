 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 23
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The Wolverine Daily Newsstand: June 23

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“It was good. Everybody connected there. All the recruits had fun in the pool. We played some games and some basketball. John Harbaugh was there. It was just fun.”
— Five-star Michigan CB commit Will Johnson on the pool party at Jim Harbaugh's house during 'Victors Weekend'

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Michigan Set To Host Key Recruits For Mid-Week Visits

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Answering 10 Big Michigan Football Summertime Questions

• Chris Balas, The Wolverine: Wolverine TV: Hunter Dickinson, Mike Smith Talk Michigan, Elite Camp

• EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Inside Victors Weekend; Insight On New Michigan Commits

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Will 'Unstoppable' Cornelius Johnson Put It All Together In 2021?

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