 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 4
News More News
{{ timeAgo('2021-06-04 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Wolverine Daily Newsstand: June 4

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Today, who could possibly have it better than us?"
— Michigan head coach Jim Harbaugh, speaking to campers at Thursday's satellite camp in Big Rapids, Mich.
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!

Headlines Of The Day

EJ Holland, The Wolverine: Satellite Camp Notebook: Harbaugh, U-M Make Big Impression In Big Rapids

Clayton Sayfie, The Wolverine: Jim Harbaugh Talks Steve Clinkscale, Recruiting Department, Satellite Camps

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball ITF EXTRA: On Ty Rodgers' Visit

Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Jim Harbaugh Discusses Energetic Staff, Prospect Camps, More

EJ Holland, The Wolverine: Insider Michigan Recruiting Tidbits From Big Rapids Satellite Camp

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}