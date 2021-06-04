The Wolverine Daily Newsstand: June 4

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Quote Of The Day
"Today, who could possibly have it better than us?"
— Michigan head coach Jim Harbaugh, speaking to campers at Thursday's satellite camp in Big Rapids, Mich.
Headlines Of The Day
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