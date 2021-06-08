 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 8
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The Wolverine Daily Newsstand: June 8

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

“It’s a different philosophy, just from the size of player and all that stuff, but same concept … us trying to disrupt the offense."
— Michigan defensive line coach Shaun Nua on the Wolverines' new scheme under coordinator Mike Macdonald
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Headlines Of The Day

Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Shaun Nua On Michigan’s Defensive Line, New Scheme, More

Clayton Sayfie, The Wolverine: Sights And Sounds From Michigan's Satellite Camp Stop In Detroit

EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Buzz Following Michigan's First Official Visit Weekend

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Shaun Nua Identifies DL Standouts, Talks Line

Kristy McNeil, MGoBlue: Power, Canada Win Gold at World Championship; Beniers, USA Earn Bronze

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