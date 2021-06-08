The Wolverine Daily Newsstand: June 8

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbiB0aGUgZ3ltIHdpdGggaW5jb21pbmcgTWljaGlnYW4gZnJlc2ht
YW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GcmFua2llY29sbGlu
czA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZyYW5raWVjb2xsaW5zMDwvYT4g
dGhpcyBtb3JuaW5nLiBGYW5zIGFyZSBnb2luZyB0byBsb3ZlIGhpbSBpbiB0
aGUgb3BlbiBjb3VydCBuZXh0IHllYXIuIE9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBleHBs
b3NpdmUgYW5kIGF0aGxldGljIGd1YXJkcyBjb21pbmcgaW4uIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9lOWltSndIQmpZIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZTlp
bUp3SEJqWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLcnlzdGVuIFBlZWsgKEBrcnlzdGVu
cGVlaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rcnlzdGVucGVl
ay9zdGF0dXMvMTQwMTkyOTQ5MjY1NDc5MjcxMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KdW5lIDcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYW4gRXBpYyBGaXJzdCBPZmZpY2lhbCB2aXNpdCBhdCBUaGUg
VW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWNoaWdhbi4gVGhhbmsgWW91IHRvIENvYWNoIEhv
d2FyZCBhbmQgdGhlIE1pY2hpZ2FuIEZhbWlsefCfkpnwn5KbIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby8wTkl2aXowNDNDIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vME5J
dml6MDQzQzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWRlbiBCcmFkbGV5IChASkJzbW9v
dnZlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pCc21vb3Z2ZS9z
dGF0dXMvMTQwMjAxOTE5OTA4NjczMTI3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KdW5lIDcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiBGb290YmFsbCBoYXMgYSBsb25nIGhpc3Rvcnkgb2Yg
ZmluZGluZyBhbmQgZGV2ZWxvcGluZyBncmVhdCBwbGF5ZXJzIGZyb20gYWxs
IG92ZXIgdGhlIGNvdW50cnkuIFRoZSBLZXlzdG9uZSBTdGF0ZSBpcyBubyBl
eGNlcHRpb24uIDxicj48YnI+4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9PZmZpY2lhbFR5TGF3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPZmZp
Y2lhbFR5TGF3PC9hPuKBqTxicj7igaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0toYWxla2VIdWRzb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEto
YWxla2VIdWRzb248L2E+4oGpPGJyPuKBpjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vU0JyZWFzdG9uMTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNC
cmVhc3RvbjE1PC9hPuKBqTxicj7igaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL21hcmxpbmoyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWFybGlu
ajI4PC9hPuKBqTxicj7igaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1dpbm8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdpbm88L2E+4oGpIDxicj7i
gaY8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVNaWNoRm9vdGJhbGw8L2E+4oGpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tQWZCOVhybVhLIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vbUFmQjlYcm1YSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXR0IFdlaXNzIChATWF0
dGRibFUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF0dGRibFUv
c3RhdHVzLzE0MDIwMzY1ODE3NDE5MDc5Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+SnVuZSA3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+RgCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMDZIYWhZWE1RdyI+
aHR0cHM6Ly90LmNvLzA2SGFoWVhNUXc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2xheXRv
biBTYXlmaWUgKEBDU2F5ZjIzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0NTYXlmMjMvc3RhdHVzLzE0MDIwOTU4OTQ5OTcxMzEyNjQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiBSQiBjb2FjaCBNaWtlIEhhcnQgKDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUhhcnQyMDMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBNSGFydDIwMzI8L2E+KSBoZXJlIGluIERldHJvaXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0VzR3I4anJ0Tm8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Fc0dy
OGpydE5vPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENsYXl0b24gU2F5ZmllIChAQ1NheWYy
MykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DU2F5ZjIzL3N0YXR1
cy8xNDAxOTk4MTU0OTI5Nzc0NTkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1
bmUgNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Eb25vdmFuIENsaW5nYW4gaXMgdGhlIEdhdG9yYWRlIFN0YXRlIFBP
WSBpbiBDb25uZWN0aWN1dC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9jbGluZ2FuX2Rvbm92YW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNsaW5n
YW5fZG9ub3ZhbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9H
YXRvcmFkZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2F0b3JhZGU8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9nYXRvcmFkZXBv
eT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2dhdG9yYWRl
cG95PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vODR3akNXWkt2VCI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tLzg0d2pDV1pLdlQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGF1bCBC
aWFuY2FyZGkgKEBQYXVsQmlhbmNhcmRpKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1BhdWxCaWFuY2FyZGkvc3RhdHVzLzE0MDE5NDE4MTE4NDU4
NjU0ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA3LCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Pa2F5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGxheWVy
UHJvTW9yZ2FuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQbGF5ZXJQcm9Nb3Jn
YW48L2E+IEkgU2VlIFlvdSBXb3JraW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vRUpIb2xsYW5kX1RXP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBF
SkhvbGxhbmRfVFc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YRFZFQkFz
TGtEIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWERWRUJBc0xrRDwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBUaGVNYXR0X1YgKEBUaGVNYXR0X1YpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vVGhlTWF0dF9WL3N0YXR1cy8xNDAxOTQ0OTA1OTU4NjQ5ODYx
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb3ZlZCBCZWluZyBhdCBNaWNoaWdhbiB3aXRoIGFsbCB0aGUgY29h
Y2hlcyBhbmQgcGxheWVy4oCZcyBpdCB3YXMgYW4gYW1hemluZyBleHBlcmll
bmNlIHdpc2ggdG8gYmUgdGhlcmUgc29vbiBhZ2FpbiDwn5KvLiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFVNaWNoRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQk1hbnU4Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Qk1hbnU4NjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BdWJy
ZXlfU2NvdHQxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQXVicmV5X1Njb3R0
MTc8L2E+IOOAve+4j+OAve+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbU4z
VlNwbkJuZCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21OM1ZTcG5CbmQ8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgS2V2b250ZSBGYXR1dG9hIEhlbnJ5IChARmF0dXRvYUgpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmF0dXRvYUgvc3RhdHVzLzE0MDE5
OTU4NDgxNTQ2ODEzNDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA3LCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Quote Of The Day
“It’s a different philosophy, just from the size of player and all that stuff, but same concept … us trying to disrupt the offense."
— Michigan defensive line coach Shaun Nua on the Wolverines' new scheme under coordinator Mike Macdonald
Headlines Of The Day
• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Shaun Nua On Michigan’s Defensive Line, New Scheme, More
• Clayton Sayfie, The Wolverine: Sights And Sounds From Michigan's Satellite Camp Stop In Detroit
• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Buzz Following Michigan's First Official Visit Weekend
• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Shaun Nua Identifies DL Standouts, Talks Line
• Kristy McNeil, MGoBlue: Power, Canada Win Gold at World Championship; Beniers, USA Earn Bronze
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook