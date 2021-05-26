 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 26
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The Wolverine Daily Newsstand: May 26

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"I want to learn about the culture, fan support, how the campus is, energy towards the players and everything like that.”
— Texas A&M DE commit Anthony James, who recently received a scholarship offer from Michigan
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