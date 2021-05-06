TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 6

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Quote Of The Day
“I’m gritty; I love playing both sides of the ball, defense, offense … I just have that effort about myself. Rebounding. I do whatever I’ve got to do for my team to win."
— Michigan transfer commitment DeVante' Jones in an interview with Field of 68's Jeff Goodman
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