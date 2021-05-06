 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 6
News More News
{{ timeAgo('2021-05-06 06:00:00 -0500') }} basketball Edit

The Wolverine Daily Newsstand: May 6

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VQUIgdHJhbnNmZXIgRFQgVG9ueSBGYWlyIGhhcyBwaWNrZWQgdXAg YW4gb2ZmZXIgZnJvbSBNaWNoaWdhbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL3JpdmFsc21pa2U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJpdmFs c21pa2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlV29s dmVyaW5lTWFnP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVXb2x2ZXJpbmVN YWc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmFsYXNfV29s dmVyaW5lP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCYWxhc19Xb2x2ZXJpbmU8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yZVJnc0lLQXpnIj5odHRwczov L3QuY28vcmVSZ3NJS0F6ZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQ0FBIFRyYW5zZmVy IFBvcnRhbCAoQFJpdmFsc1BvcnRhbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9SaXZhbHNQb3J0YWwvc3RhdHVzLzEzOTAwNDI1MTA0NzU2MzY3 NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtOb3cgbW9yZSB0aGFuIGV2ZXIgaXQgaXMgdml0YWwgdG8g cmVtZW1iZXIgdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL21lbnRhbGhlYWx0aD9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I21lbnRhbGhlYWx0aDwvYT4gYXdhcmVu ZXNzIC4uLiBEbyBub3QgaGVzaXRhdGUgdG8gcmVhY2ggb3V0ISZxdW90OyAt ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0p1d2FuSG93YXJkP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKdXdhbkhvd2FyZDwvYT4gb2YgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bWljaGJiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkB1bWljaGJiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vT3JoZDMyeHExdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09yaGQzMnhxMXQ8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIFRlbiBNZW4mIzM5O3MgSG9vcHMgKEBCMUdNQkJh bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQjFHTUJCYWxsL3N0 YXR1cy8xMzg5OTg1NzkyNjk3ODA2ODQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk1heSA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb290YmFsbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVVB2UHdvb3FM bCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VQdlB3b29xTGw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg Q2xheXRvbiBTYXlmaWUgKEBDU2F5ZjIzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NTYXlmMjMvc3RhdHVzLzEzOTAwNzU1OTc2OTU2OTI4MDU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeSBSb2RnZXJzICgjMzUgaW4gdGhlIEVTUE4gNjApIGlzIHRoZSB0 cnV0aCEg8J+UpSB0aGUgYmlnIGJvZHkgZm9yd2FyZCBpcyBhIGJlYXN0IGlu IHRyYW5zaXRpb24g8J+YpCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1R5X3JvZGdlcnMyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHlfcm9kZ2Vy czIwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01lYW5zdHJl ZXRzRVlCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNZWFuc3RyZWV0c0VZQjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYXVsQmlhbmNhcmRp P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYXVsQmlhbmNhcmRpPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdndUOTZGNUo3VSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3Z3VDk2RjVKN1U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2hvJiMzOTtzIE5leHQgKEBX aG9zTmV4dEhTKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dob3NO ZXh0SFMvc3RhdHVzLzEzOTAwNTAxNDE5NDA0MjA2MTE/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+TWF5IDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KdWxpdXMgV2Vsc2Nob2Ygd2lsbCBiZSBhIGZhY3RvciBmb3IgdGhl IE1pY2hpZ2FuIFdvbHZlcmluZXMgdGhpcyB5ZWFyISEhPC9wPiZtZGFzaDsg QnJhbmRvbiBDb2xsaWVyIChAQkNvbGxpZXJQUEkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQkNvbGxpZXJQUEkvc3RhdHVzLzEzODk5NTY3OTg1 NTIxODY4ODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDUsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ud2l0dGVyIGFsbG93aW5nIHRhbGwgcGhvdG9zIG9uIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFya2Rvbm5hbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AbWFya2Rvbm5hbDwvYT7igJlzIGJkYXk/ISBEb2luZyB1cyBk aXJ0eSBhbGwgdGhlc2UgeWVhcnMgY3JvcHBpbmcgaGlzIGhlYWQgb3V0LiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSGFwcHlCZGF5 P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGFwcHlCZGF5 PC9hPiDwn46I4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9iZHVnNWxW bWdMIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYmR1ZzVsVm1nTDwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBEYW5uaWUgUm9nZXJzIChAZGFubmllcm9nZXJzX19fKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Rhbm5pZXJvZ2Vyc19fXy9zdGF0dXMvMTM5 MDEzNjQ0NjIzMzY3NzgyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgNiwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub20gQnJhZHkgbGl0ZXJhbGx5IHBsYXlzIG9uZSBzZWFzb24gaW4g dGhlIE5GQyBhbmQgRHJldyBCcmVlcyBhbmQgQWFyb24gUm9kZ2VycyBpbW1l ZGlhdGVseSBjb250ZW1wbGF0ZSByZXRpcmVtZW50LiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vaGZBYTR5UkMyTiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2hmQWE0eVJD Mk48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkZMIE1lbWVzIChATkZMX01lbWVzKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05GTF9NZW1lcy9zdGF0dXMvMTM4 OTcyMDkzMzcxMjI0NDczNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgNCwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdG9yYWtvIHNldHMgcHJvZ3JhbSByZWNvcmQgd2l0aCAyMiBLcyBp biBzaHV0b3V0IHdpbiBhdCBNU1UuPGJyPjxicj5SRUNBUDogPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL201dERhalZ6eTYiPmh0dHBzOi8vdC5jby9tNXREYWpW enk2PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYk5WN2RrRU8zcCI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL2JOVjdka0VPM3A8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGln YW4gU29mdGJhbGwgKEB1bWljaHNvZnRiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL3VtaWNoc29mdGJhbGwvc3RhdHVzLzEzOTAxMTM0MTQx NTcwMTI5OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDYsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gcm9tIG91ciBmcmllbmRzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vVGhlTURlbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlTURlbjwv YT4gPGJyPjxicj5Nb3RoZXImIzM5O3MgRGF5IElzIEFsbW9zdCBIZXJlISBT dG9wIGJ5IHlvdXIgbmVhcmVzdCBNIERlbiBvciB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vMmhYcXlENFpOYyI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzJoWHF5RDRa TmM8L2E+IHRvIHNob3AgVS1NIGdlYXIgZnJlc2hseSBwaWNrZWQganVzdCBm b3IgaGVyITxicj48YnI+8J+bje+4jzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L29mRnZoWmhObTAiPmh0dHBzOi8vdC5jby9vZkZ2aFpoTm0wPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiB8IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NRGVuP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTURlbjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJrZVN0MmRHNmsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8y a2VTdDJkRzZrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEF0aGxldGljcyDj gL3vuI8gKEBVTWljaEF0aGxldGljcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9VTWljaEF0aGxldGljcy9zdGF0dXMvMTM5MDAyMjI3NTYwMTE1 NDA1ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgNSwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Quote Of The Day

“I’m gritty; I love playing both sides of the ball, defense, offense … I just have that effort about myself. Rebounding. I do whatever I’ve got to do for my team to win."
— Michigan transfer commitment DeVante' Jones in an interview with Field of 68's Jeff Goodman
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!

Headlines Of The Day

EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Michigan A Top School For Key Targets

Clayton Sayfie, The Wolverine: Jim Harbaugh, Michigan Set To Poach SEC Recruiting Staffer?

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: Is Skilled DeVante' Jones A Missing Piece?

Austin Fox, The Wolverine: U-M Has Had 3 Straight 1st-Round Draft Picks For The First Time Since...

Leah Howard, MGoBlue: Storako Sets Program Record with 22 Ks in Shutout Win at MSU

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMTQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pY2hpZ2FuLnJpdmFscy5j b20vbmV3cy90aGUtd29sdmVyaW5lLWRhaWx5LW5ld3NzdGFuZC1tYXktNi0z IgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQu Y3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxl bWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsK ICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpz IHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3Jj ID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwu cGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2Ny aXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3Jl Y2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUz QSUyRiUyRm1pY2hpZ2FuLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdGhlLXdvbHZl cmluZS1kYWlseS1uZXdzc3RhbmQtbWF5LTYtMyZjNT0yMDIyNzMzMTE0JmN2 PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQg Y29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==