 Michigan Wolverines Basketball: Michigan Basketball's Juwan Howard Hands Out Donuts To Students On Campus
News More News
{{ timeAgo('2021-08-31 06:00:00 -0500') }} basketball Edit

Newsstand: Michigan Basketball's Juwan Howard Hands Out Donuts On Campus

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

As is becoming tradition, Michigan basketball head coach Juwan Howard handed out donuts to students on campus for the first day of classes. The Wolverines' head man was swarmed by students at The Diag as he helped brighten their Monday.

Michigan basketball's non-conference schedule was also revealed. For the full slate, check out our story here.

Michigan head football coach Jim Harbaugh and a trio of players held press conferences Monday afternoon ahead of the team's opener against Western Michigan Saturday (Sept. 4). Here are some news and notes from the session with the media:

Tickets are still available for the Wolverines' game against the Broncos, and Michigan's players are making sure to remind fans to secure their seats.

Former Michigan defensive end Kwity Paye, the Indianapolis Colts' first-round draft choice this past spring, graded out as the top edge rusher in the preseason since 2013, according to PFF.

Quote Of The Day

"He wants it as bad as anybody else here does, if not more. That’s exactly what we need coming from Coach Harbaugh, and it shows because of the amount of buy-in everyone on the team has right now."
— Michigan WR Mike Sainristil on head coach Jim Harbaugh
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: 'Really Hungry' Wolverines Hope To Surprise College Football World

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Jim Harbaugh: Michigan Offensive Line Is 'Surprising In A Good Way'

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Basketball Unveils 11-Game 2021-22 Non-Conference Slate

• John Borton, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Podcast: Doug Karsch With John Borton

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Jim Harbaugh Names Starting Quarterback

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}