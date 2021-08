Newsstand: Michigan Basketball's Juwan Howard Hands Out Donuts On Campus

Tweets Of The Day

As is becoming tradition, Michigan basketball head coach Juwan Howard handed out donuts to students on campus for the first day of classes. The Wolverines' head man was swarmed by students at The Diag as he helped brighten their Monday.

Michigan basketball's non-conference schedule was also revealed. For the full slate, check out our story here.

Michigan head football coach Jim Harbaugh and a trio of players held press conferences Monday afternoon ahead of the team's opener against Western Michigan Saturday (Sept. 4). Here are some news and notes from the session with the media:

Tickets are still available for the Wolverines' game against the Broncos, and Michigan's players are making sure to remind fans to secure their seats.

Former Michigan defensive end Kwity Paye, the Indianapolis Colts' first-round draft choice this past spring, graded out as the top edge rusher in the preseason since 2013, according to PFF.

Quote Of The Day

"He wants it as bad as anybody else here does, if not more. That’s exactly what we need coming from Coach Harbaugh, and it shows because of the amount of buy-in everyone on the team has right now." — Michigan WR Mike Sainristil on head coach Jim Harbaugh

