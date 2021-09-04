Newsstand: Michigan Football 2021 Season Hype Videos

Michigan On TV
What: Michigan football vs. Western Michigan
Time: 12 p.m. ET
Channel: ESPN
Tweets Of The Day
It's game day for Michigan football, and a pair of hype videos dropped the day before the opener against Western Michigan. In the link below, find
Luke D'Mello's hype video — "There's Nothing Like It."
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSYjMzk7cmUgQkFDSyEhISEhISEhISEhISA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vQVdKbTR5c3dZSCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0FXSm00eXN3WUg8
L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1
ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL01pY2hp
Z2FuRm9vdGJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNNaWNoaWdhbkZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGhlcmVzTm90aGluZ0xpa2VJdD9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1RoZXJlc05vdGhpbmdMaWtlSXQ8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTHVrZSBEJiMzOTtNZWxsbyAoQG1lbGxvMjE4OSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tZWxsbzIxODkvc3RhdHVz
LzE0MzM4Njk1MjgwMzU5OTE1NjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw
dGVtYmVyIDMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Shot of Michigan Sports dropped its hype video titled, "Do It or Die Tryin'." Check it out below.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiBXb2x2ZXJpbmVzIEh5cGUgVmlkZW8gfHwgMjAyMSBT
ZWFzb248YnI+PGJyPkRvIEl0IG9yIERpZSBUcnlpbiYjMzk7PGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gKDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AVU1pY2hGb290YmFsbDwvYT4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9aTWxuTG1zY0xsIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWk1sbkxtc2NM
bDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTaG90IG9mIE1pY2hpZ2FuIFNwb3J0cyAoQHNo
b3RvZm1zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Nob3RvZm1z
L3N0YXR1cy8xNDMzNzgwNTY4NDMzNDYzMzEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Michigan Director of Football Creative
Aaron Bills got in on the action, posting a video with some cool drone footage of The Big House.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HYW1lZGF5IEV2ZSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1M0dmNp
MThheWsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TNHZjaTE4YXlrPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEFhcm9uIEJpbGxzIChAQWFyb25CRGVzaWducykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BYXJvbkJEZXNpZ25zL3N0YXR1cy8xNDMzOTIx
NjIxMzQyMDE1NDg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAz
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
The Wolverines held a student kickoff rally Thursday night at Michigan Stadium, and it appeared to have been a smashing success with great turnout.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MYXN0IG5pZ2h0JiMzOTtzIHN0dWRlbnQga2lja29mZiByYWxseSB3
ZW50IGNyYXp5LvCflKU8YnI+PGJyPldlIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gdGhhbmsg
YWxsIHRoZSBzdHVkZW50cyB0aGF0IGNhbWUgb3V0IGluIHN1cHBvcnQhPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pjdUQ5am54aG0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9aY3VEOWpueGhtPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZvb3RiYWxs
IChAVU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9VTWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDMzNzkzNTczOTgwMjI5NjMzP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZCA8J2Qk/CdkJPwnZCNIPCdkJLwnZCT8J2QlPCdkIPwnZCE8J2Q
jfCdkJPwnZCSOiBXRSBORUVEIFRIQVQg8J2QhPCdkI3wnZCE8J2QkfCdkIbw
nZCYIEFMTCBTRUFTT04gTE9ORyEg8J+UizxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9YbjZLMkhMVHlWIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWG42SzJITFR5VjwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBGb290YmFsbCAoQFVNaWNoRm9vdGJhbGwp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbC9z
dGF0dXMvMTQzMzg3NDkzODk4NTc4MzI5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
Popular hip hop artist
Drake released his album, CLB (Certified Lover Boy) Friday, and Michigan football followed up with a schedule graphic based on the album cover art.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ObyBGcmllbmRzIEluIFRoZSBJbmR1c3RyeSB0aGlzIFNaTi7jgL3v
uI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVl
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWnJSZkhkUlJHcCI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL1pyUmZIZFJSR3A8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gRm9v
dGJhbGwgKEBVTWljaEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzM4NjcwODQ5MjUyMTQ3
NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDMsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Quote Of The Day
“I liked the visit a lot. I really like Coach (Ryan) Osborn. I also like the tradition and the environment around Ann Arbor. Distance isn’t a factor. Both my parents really like Michigan, too. I know they have good academics and a good culture.”
— Four-star Georgie edge rusher AJ Hoffler
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Headlines Of The Day
--- • Talk about this article inside The Fort • Watch our videos and subscribe to our YouTube channel • Listen and subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolverine • Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts • Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, , @JB_ Wolverine @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook