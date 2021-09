Newsstand: Michigan Football 2021 Season Hype Videos

Michigan On TV

What: Michigan football vs. Western Michigan Time: 12 p.m. ET Channel: ESPN

Tweets Of The Day

It's game day for Michigan football, and a pair of hype videos dropped the day before the opener against Western Michigan. In the link below, find Luke D'Mello's hype video — "There's Nothing Like It."

Shot of Michigan Sports dropped its hype video titled, "Do It or Die Tryin'." Check it out below.

Michigan Director of Football Creative Aaron Bills got in on the action, posting a video with some cool drone footage of The Big House.

The Wolverines held a student kickoff rally Thursday night at Michigan Stadium, and it appeared to have been a smashing success with great turnout.

Popular hip hop artist Drake released his album, CLB (Certified Lover Boy) Friday, and Michigan football followed up with a schedule graphic based on the album cover art.

Quote Of The Day

“I liked the visit a lot. I really like Coach (Ryan) Osborn. I also like the tradition and the environment around Ann Arbor. Distance isn’t a factor. Both my parents really like Michigan, too. I know they have good academics and a good culture.” — Four-star Georgie edge rusher AJ Hoffler

Headlines Of The Day