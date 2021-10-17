 TheWolverine - Newsstand: Michigan Hockey Knocks Off Top-Ranked Minnesota State
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Newsstand: Michigan Hockey Knocks Off Top-Ranked Minnesota State

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan won the 2021 Icebreaker Tournament with a 5-1 win over top-ranked Minnesota State.

Michigan football was idle over the weekend, but the team will return to action next Saturday against Northwestern.

Quote Of The Day

“If you guys watch our practice, we’re coming out with busted lips and scratches on their arms.”
— Michigan basketball freshman point guard Frankie Collins
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie and Anthony Broome, The Wolverine: Wolverine TV: Freshmen, Veterans Talk At Michigan Basketball Media Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: Juwan Howard Talks Recruiting Strategy

• EJ Holland, The Wolverine: Four-Star 2022 LB Jimmy Rolder Fired Up About Michigan Offer

• Anthony Broome, The Wolverine: Big Ten Football Odds: The Best Bets In Week 7

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