Newsstand: Michigan Hockey Knocks Off Top-Ranked Minnesota State

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Michigan won the 2021 Icebreaker Tournament with a 5-1 win over top-ranked Minnesota State.
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Michigan football was idle over the weekend, but the team will return to action next Saturday against Northwestern.
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Quote Of The Day
“If you guys watch our practice, we’re coming out with busted lips and scratches on their arms.”
— Michigan basketball freshman point guard Frankie Collins
Headlines Of The Day
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