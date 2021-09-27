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Newsstand: Michigan Olympic Sports Notch Big Victories

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan football scored a commitment from 2022 Huntsville (Ala.) Madison Academy linebacker Deuce Spurlock Sunday.

With a 1-2 Maize and Blue finish from sophomore Will Anderson and freshman Hunter Thomson as well as a closing 290 team final round, the Michigan golf team posted an 850 54-hole total Sunday to finish as the runner-up at Yale's Macdonald Cup on the Yale Golf Course.

The Wolverines' volleyball squad posted a 3-1 win over Michigan State Sunday.

Michigan soccer notched a 3-1 victory over Northwestern Sunday.

14th-ranked Michigan football is one of five Big Ten teams in the AP top 25 rankings.

Quote Of The Day

"I wanted to find a place that could develop me as a player and a person, on the field and off the field."
— New Michigan commit Deuce Spurlock
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Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Michigan Scores Commitment From Alabama LB Deuce Spurlock

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Meet The Commits: Overview Of Michigan's 2022 Recruiting Class

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Michigan QB Target CJ Carr Impresses In Front Of Jim Harbaugh

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football Podcast: Balas & Skene Break Down Win Over Rutgers

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Football Surges To No. 14 In AP Poll

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