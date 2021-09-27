Newsstand: Michigan Olympic Sports Notch Big Victories

Tweets Of The Day
Michigan football scored a commitment from 2022 Huntsville (Ala.) Madison Academy linebacker
Deuce Spurlock Sunday.
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With a 1-2 Maize and Blue finish from sophomore
Will Anderson and freshman Hunter Thomson as well as a closing 290 team final round, the Michigan golf team posted an 850 54-hole total Sunday to finish as the runner-up at Yale's Macdonald Cup on the Yale Golf Course.
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The Wolverines' volleyball squad posted a 3-1 win over Michigan State Sunday.
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Michigan soccer notched a 3-1 victory over Northwestern Sunday.
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14th-ranked Michigan football is one of five Big Ten teams in the AP top 25 rankings.
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Quote Of The Day
"I wanted to find a place that could develop me as a player and a person, on the field and off the field."
— New Michigan commit Deuce Spurlock
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