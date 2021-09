Newsstand: Michigan Olympic Sports Notch Big Victories

Tweets Of The Day

Michigan football scored a commitment from 2022 Huntsville (Ala.) Madison Academy linebacker Deuce Spurlock Sunday.

With a 1-2 Maize and Blue finish from sophomore Will Anderson and freshman Hunter Thomson as well as a closing 290 team final round, the Michigan golf team posted an 850 54-hole total Sunday to finish as the runner-up at Yale's Macdonald Cup on the Yale Golf Course.

The Wolverines' volleyball squad posted a 3-1 win over Michigan State Sunday.

Michigan soccer notched a 3-1 victory over Northwestern Sunday.

14th-ranked Michigan football is one of five Big Ten teams in the AP top 25 rankings.

Quote Of The Day

"I wanted to find a place that could develop me as a player and a person, on the field and off the field." — New Michigan commit Deuce Spurlock

