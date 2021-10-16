 TheWolverine - Newsstand: Sights And Sounds From Michigan Basketball Media Day
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Newsstand: Sights And Sounds From Michigan Basketball Media Day

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan basketball held its media day Friday afternoon. Here are some sights and sounds from the event.

Some clips from TheWolverine.com staff hitting the road to see recruits Friday night.

Quote Of The Day

"I felt like I was with LeBron. He's an all-american big, so he deserves it. I was happy for him, but I will never go out with Hunter again."
— Michigan guard DeVante' Jones on hanging out around Ann Arbor with center Hunter Dickinson
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie and Anthony Broome, The Wolverine: Wolverine TV: Freshmen, Veterans Talk At Michigan Basketball Media Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: Juwan Howard Talks Recruiting Strategy

• EJ Holland, The Wolverine: Four-Star 2022 LB Jimmy Rolder Fired Up About Michigan Offer

• Anthony Broome, The Wolverine: Big Ten Football Odds: The Best Bets In Week 7

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