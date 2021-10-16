Newsstand: Sights And Sounds From Michigan Basketball Media Day

Tweets Of The Day
Michigan basketball held its media day Friday afternoon. Here are some sights and sounds from the event.
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Some clips from TheWolverine.com staff hitting the road to see recruits Friday night.
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Quote Of The Day
"I felt like I was with LeBron. He's an all-american big, so he deserves it. I was happy for him, but I will never go out with Hunter again."
— Michigan guard DeVante' Jones on hanging out around Ann Arbor with center Hunter Dickinson
Headlines Of The Day
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