Newsstand: Social Media Reaction To Michigan Landing DT Kenneth Grant

Tweets Of The Day
Michigan football was able to land the commitment of 2022 Merillville (Ind.) High defensive tackle
Kenneth Grant Tuesday afternoon, leading to quite the reaction on social media. Here are some of the highlights from a fired-up Michigan community:
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Michigan head basketball coach
Juwan Howard dropped by Detroit Pistons training camp Tuesday.
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Quote Of The Day
"He's got really long arms. He's really explosive. He can come out of his stance really well and has the leverage. Then you factor in that he's 340 pounds. He's an explosive guy that's tough to move. He takes a lot of pride in clearing the picture up for other guys to make plays."
— Merrillville (Ind.) High head coach Brad Seiss on new Michigan DT commit Kenneth Grant
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