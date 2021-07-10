 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 10
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The Wolverine Daily Newsstand: July 10

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"His game is beyond his years. He's a quiet guy ... but Kobe is a really nice player. You know when the other players talk about you, that's kind of when you've made it. [Fifth-year senior guard] Eli Brooks will say, 'keep an eye on him.'"
— Michigan associate head coach Phil Martelli on freshman guard Kobe Bufkin
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Hoops Frosh Surprising: 'People Need To Hold On To Their Hats'

• Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: INSIDE THE FORT (ITF): Michigan Wolverines Football & Recruiting Tidbits

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Basketball: Jett Howard Breakdown, Insider Notes From Elite 32

• EJ Holland, The Wolverine: The 10 Most Important Recruits Michigan Saw During Satellite Camp Blitz

• CollegeFootballNews.com: Big Ten Preseason Predictions For Every Game: Preview 2021

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