The Wolverine Daily Newsstand: July 10

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"His game is beyond his years. He's a quiet guy ... but Kobe is a really nice player. You know when the other players talk about you, that's kind of when you've made it. [Fifth-year senior guard] Eli Brooks will say, 'keep an eye on him.'"
— Michigan associate head coach Phil Martelli on freshman guard Kobe Bufkin
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