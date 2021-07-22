 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 22
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The Wolverine Daily Newsstand: July 22

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“I was looking for a school that I could see myself going to if I weren’t playing football. I felt like I had the offers I wanted. It was more about which school was going to set me up after football. The NFL isn’t guaranteed. Academically, Michigan is going to set me up better than any other school."
— Michigan OL commit Alessandro Lorenzetti
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball Updated 2022 Hot Board: Forwards & Centers

• EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Where Michigan Stands With Every Rivals250 Target

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Where The Media Picked Michigan Football To Finish In The Big Ten

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Ten B1G Michigan Football Storylines To Watch At Media Days

Nathan Baird, Cleveland.com: Ohio State football voted overwhelming 2021 Big Ten favorite in cleveland.com preseason poll

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