The Wolverine Daily Newsstand: July 22

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“I was looking for a school that I could see myself going to if I weren’t playing football. I felt like I had the offers I wanted. It was more about which school was going to set me up after football. The NFL isn’t guaranteed. Academically, Michigan is going to set me up better than any other school."
— Michigan OL commit Alessandro Lorenzetti
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