 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 30
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The Wolverine Daily Newsstand: July 30

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"Enjoy the moment, and I love you."
— Moe Wagner to his brother, No. 8 overall 2021 NBA Draft pick Franz Wagner (via ESPN)
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