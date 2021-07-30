The Wolverine Daily Newsstand: July 30

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb2QgaXMgZ29vZCEgIENvbnRpbnVlZCBleGNlbGxlbmNlIEZyYW56
ISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0Js
dWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qcm9C
bHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJvQmx1
ZTwvYT4g44C977iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSnV3
YW5Ib3dhcmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEp1d2FuSG93YXJkPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWGl6akcyUkg4byI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL1hpempHMlJIOG88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmVuaW5lIEhvd2Fy
ZCAoQEo5SG93YXJkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0o5
SG93YXJkL3N0YXR1cy8xNDIwOTExNjUxNDc0MzUwMDgyP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZXTigJlzIGhlYXIgZnJvbSB0aGUgTm8uIDggcGljayE8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkJBRHJhZnQ/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOQkFEcmFmdDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Byb0JsdWU/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQcm9CbHVlPC9hPjxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IOOA
ve+4j/Cfj4AgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0ZvckNvbXBldGl0b3JzT25seT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I0ZvckNvbXBldGl0b3JzT25seTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL2hKMk84TXRiTTgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9oSjJPOE10
Yk04PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIE1lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRi
YWxsIChAdW1pY2hiYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS91bWljaGJiYWxsL3N0YXR1cy8xNDIwOTIyNTQ1MDA0NDk0ODU0P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdOKAmXMgYWJvdXQgRkFNSUxZISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkJBRHJhZnQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOQkFEcmFmdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Byb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQcm9CbHVlPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IOOAve+4j/Cfj4AgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0ZvckNvbXBldGl0
b3JzT25seT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Zv
ckNvbXBldGl0b3JzT25seTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dC
NGRuVGRyTFQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HQjRkblRkckxUPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIE1lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChAdW1pY2hi
YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bWljaGJiYWxs
L3N0YXR1cy8xNDIwOTI1MTYwOTM3NDI2OTQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkp1bHkgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgRGV0cm9pdCBQaXN0b25zIHNlbGVjdCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2lzYWlhaF9fMDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QGlzYWlhaF9fMDI8L2E+IGZyb20gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vdW1pY2hiYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
dW1pY2hiYmFsbDwvYT4uIFdlbGNvbWUgdG8gdGhlIE1vdG9yIENpdHksIElz
YWlhaCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Rl
dHJvaXRVcD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Rl
dHJvaXRVcDwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Ry
YWZ0S2luZ3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERyYWZ0S2luZ3M8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qWXRnbkhEemtwIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vall0Z25IRHprcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEZXRyb2l0IFBpc3Rv
bnMgKEBEZXRyb2l0UGlzdG9ucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9EZXRyb2l0UGlzdG9ucy9zdGF0dXMvMTQyMDk2MTU4Njk3ODY0Mzk2
OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDMwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgYmFza2V0YmFsbCB3b3JsZCBpcyB0YWtpbmcgbm90aWNlIG9m
IHRoZSBkZXZlbG9wbWVudCBnb2luZyBvbiBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3VtaWNoYmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QHVtaWNoYmJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IOOAve+4j/Cfj4AgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL3o5YXhrNHZyNzYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96OWF4azR2cjc2PC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbHZlcmluZS5jb20gKEBUaGVXb2x2ZXJpbmVN
YWcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlV29sdmVyaW5l
TWFnL3N0YXR1cy8xNDIwOTU5NDk3MzQyOTMwOTQ2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkp1bHkgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TYWRkaSBXYXNoaW5ndG9uIG9uIEZyYW56OiDigJxIZeKAmXMgdGhl
IHVsdGltYXRlIHByby4gSGXigJlzIHNlcmlvdXMgYWJvdXQgaGlzIGNyYWZ0
LCBhbmQgaGXigJlzIGEgV2FnbmVyIOKAlCB0aGUgY2hhcmlzbWEsIHRoZSBw
cm9mZXNzaW9uYWxpc20uIEFsbCBvZiBoaXMgYnJvdGhlcnMgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bWljaGJiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkB1bWljaGJiYWxsPC9hPiBhcmUgc28gcHJvdWQgb2YgaGlt
IGFuZCBoaXMgZmFtaWx5LiA8YnI+PGJyPuKAnFRoaXMgaXMgYW4gdW5iZWxp
ZXZhYmxlIG5pZ2h0IGZvciBGcmFueiBhbmQgdGhlIE1pY2hpZ2FuIHByb2dy
YW0u4oCdIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VYkJ1YWsxUm5aIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vVWJCdWFrMVJuWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDbGF5dG9u
IFNheWZpZSAoQENTYXlmMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ1NheWYyMy9zdGF0dXMvMTQyMDkyMzYzOTY5MjczMDM2OT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDMwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIGlzIGdvbGQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS91bWljaGJiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB1bWljaGJiYWxs
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRndTaTBNMmM4SSI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL0Z3U2kwTTJjOEk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2xheXRvbiBT
YXlmaWUgKEBDU2F5ZjIzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NTYXlmMjMvc3RhdHVzLzE0MjA4ODU1ODU0NjAzNDY4ODM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFsc28gd2FudCB0byBzYXkgdGhhbmsgeW91IHRvIGFsbCBvZiB5
b3UgZ3V5cyB0aGF0IGhhdmUgcmVhY2hlZCBvdXQgaGVyZSBvbiBzb2NpYWwu
IFlvdXIga2luZCB3b3Jkcywgd2VsbCB3aXNoZXMsIGVuY291cmFnZW1lbnQs
IGFuZCBjb25ncmF0cyBoYXMgcmVhbGx5IHRvdWNoZWQgbWUuIEl04oCZcyBi
aXR0ZXJzd2VldCwgYnV0IHVsdGltYXRlbHkgdGhpcyBpcyB0aGUgYmVzdCBk
ZWNpc2lvbiBmb3IgbWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9EYWo4eGFT
dzVHIj5odHRwczovL3QuY28vRGFqOHhhU3c1RzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBq
Ym9vdHkgKEBKYWtlQnV0dFRFKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0pha2VCdXR0VEUvc3RhdHVzLzE0MjA4Mzg3OTkyNjE4MTQ3ODc/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiBoZWFkIGNvYWNoIEppbSBIYXJiYXVnaCBpcyBzZWxs
aW5nIGhpcyBCYXkgQXJlYSBtYW5zaW9uIGZvciAkMTMgbWlsbGlvbjxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VRjlmS1lWUVJaIj5odHRwczovL3QuY28vVUY5
ZktZVlFSWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDbGF5dG9uIFNheWZpZSAoQENTYXlm
MjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1NheWYyMy9zdGF0
dXMvMTQyMDc1NjM3NTMyMDIyNzg0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
dWx5IDI5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Pa2F5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFsZW5S
b3NlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYWxlblJvc2U8L2E+IHdlIG5l
ZWQgeW91ciBicmVha2Rvd24gb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9mcmFuemJvb2dpZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZnJhbnpi
b29naWU8L2E+IHN1aXQgZ2FtZSAuLi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05CQURyYWZ0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkJBRHJhZnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qcm9CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJvQmx1ZTwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiDjgL3vuI/wn4+AIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Gb3JDb21wZXRpdG9y
c09ubHk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNGb3JD
b21wZXRpdG9yc09ubHk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90b2NY
cDYxUVlEIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdG9jWHA2MVFZRDwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBNaWNoaWdhbiBNZW4mIzM5O3MgQmFza2V0YmFsbCAoQHVtaWNoYmJh
bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1pY2hiYmFsbC9z
dGF0dXMvMTQyMDg4NjM1Mzk5NTI1NTgxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KdWx5IDI5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Quote Of The Day
"Enjoy the moment, and I love you."
— Moe Wagner to his brother, No. 8 overall 2021 NBA Draft pick Franz Wagner (via ESPN)
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook