The Wolverine Daily Newsstand: June 10

Michigan On TV
What: Men's track and field at NCAA Outdoor Championships, day two Where: Eugene, Ore. When: 12:30 p.m. ET
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Quote Of The Day
"They’ve compared me to Lamar [Jackson]. They see some similarities in what I can do. That’s been a good feeling. It impresses me a lot. It’s exciting to know that Coach Weiss coached Lamar because he’s one of my favorite players. One day, I hope to meet Lamar."
— 2022 Michigan QB target Nate Johnson, a dual-threat signal-caller, on Matt Weiss and the Michigan coaching staff
Headlines Of The Day
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