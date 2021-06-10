 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 10
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The Wolverine Daily Newsstand: June 10

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan On TV

What: Men's track and field at NCAA Outdoor Championships, day two

Where: Eugene, Ore.

When: 12:30 p.m. ET

Channel: ESPN2

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"They’ve compared me to Lamar [Jackson]. They see some similarities in what I can do. That’s been a good feeling. It impresses me a lot. It’s exciting to know that Coach Weiss coached Lamar because he’s one of my favorite players. One day, I hope to meet Lamar."
— 2022 Michigan QB target Nate Johnson, a dual-threat signal-caller, on Matt Weiss and the Michigan coaching staff

Headlines Of The Day

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball ITF EXTRA: On 5-Star Jaden Bradley's Visit

EJ Holland, The Wolverine: Michigan Still A Contender For Four-Star OL Jacob Hood

Clayton Sayfie, The Wolverine: Jim Harbaugh's Status Is A Top College Football Storyline Heading Into 2021

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Basketball Recruiting: Donovan Clingan Becoming A Priority

EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Michigan DL Recruiting Notes; Satellite Camps

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