 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 15
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The Wolverine Daily Newsstand: June 15

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"ENJOYED it down in Ann Arbor!! Blessed to be in his position, all praise to the most high! Thank you"
— 2022 Michigan LB target Jeremy Patton, who took an official visit to U-M over the weekend, on Twitter

Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Sights And Sounds From Michigan Football's Big Visit Weekend

• Chris Balas, The Wolverine: Potential U-M Wide Receiver Transfer Daylen Baldwin Is A ‘Special Player'

• EJ Holland, The Wolverine: Rivals250 DE Beau Atkinson Goes In-Depth On Michigan Official Visit

• EJ Holland, The Wolverine: Four-Star OL Amir Herring On Working With Sherrone Moore, Michigan Visit

• Bruce Feldman, The Athletic: Feldman: 35 college football players I hear are ready for a breakout 2021 season, from Iowa to NC State to Baylor

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