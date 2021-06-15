The Wolverine Daily Newsstand: June 15

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Quote Of The Day
"ENJOYED it down in Ann Arbor!! Blessed to be in his position, all praise to the most high! Thank you"
— 2022 Michigan LB target Jeremy Patton, who took an official visit to U-M over the weekend, on Twitter
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