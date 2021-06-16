The Wolverine Daily Newsstand: June 16

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Quote Of The Day
"Both [Zeb Jackson and Terrance Williams] were really cool to hang around with. [Juwan Howard] showed me how he would use me and how he used Hunter [Dickinson], and it was similar because we kind of play alike."
— 2022 four-star Michigan center target Donovan Clingan, who took an official visit to U-M last weekend
"Both [Zeb Jackson and Terrance Williams] were really cool to hang around with. [Juwan Howard] showed me how he would use me and how he used Hunter [Dickinson], and it was similar because we kind of play alike."
Headlines Of The Day
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