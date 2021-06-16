 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 16
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The Wolverine Daily Newsstand: June 16

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Both [Zeb Jackson and Terrance Williams] were really cool to hang around with. [Juwan Howard] showed me how he would use me and how he used Hunter [Dickinson], and it was similar because we kind of play alike."
— 2022 four-star Michigan center target Donovan Clingan, who took an official visit to U-M last weekend

"Both [Zeb Jackson and Terrance Williams] were really cool to hang around with. [Juwan Howard] showed me how he would use me and how he used Hunter [Dickinson], and it was similar because we kind of play alike."

Headlines Of The Day

• Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: INSIDE THE FORT (ITF): Intel On Michigan Offseason Football, Hoops & More

• EJ Holland, The Wolverine: Rivals100 WR Carnell Tate Ready For Michigan Visit

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Examining Michigan's WR Room Following The Addition Of Daylen Baldwin

• EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Local HS Coaches Sound Off On Michigan; Official Visit Intel

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Mike Vrabel Loves Adam Coon's U-M Wrestling Background, 'Great Attitude'

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