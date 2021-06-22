The Wolverine Daily Newsstand: June 22

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Quote Of The Day
"Coach Harbaugh is an older version of me. He's a very straightforward guy just like me. He'll speak his mind. He's like a brother from another mother."
— Walter Nolen Sr., father of five-star DT Walter Nolen
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