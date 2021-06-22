 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 22
News More News
{{ timeAgo('2021-06-22 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Wolverine Daily Newsstand: June 22

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Coach Harbaugh is an older version of me. He's a very straightforward guy just like me. He'll speak his mind. He's like a brother from another mother."
— Walter Nolen Sr., father of five-star DT Walter Nolen

Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: Hunter Dickinson 'Loves U-M,' Has A Plan

• Chris Balas, The Wolverine: Wolverine TV: DeVante' Jones, Chaundee Brown Talk Michigan, Elite Camp

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Sights And Sounds From Michigan's Loaded 'Victors Weekend'

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Franz Wagner: Michigan In 'Great Hands' With Juwan Howard At The Helm

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Race For Top DB Target D'Arco Perkins-McAllister Heating Up

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}