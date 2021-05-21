The Wolverine Daily Newsstand: May 21

Michigan On TV
What: Baseball vs. Maryland
Where: Ann Arbor, Mich.
When: 5 p.m. ET
Channel: Big Ten Network
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What: Softball vs. Seattle University in NCAA Regionals
Where: Seattle, Wash.
When: 8 p.m. ET
Channel: ESPN2
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Quote Of The Day
"He’s a great kid, and he’s probably going to do great during interviews, so that he’s got a chance to help himself there."
— Bleacher Report NBA Draft analyst Jonathan Wasserman on Isaiah Livers
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