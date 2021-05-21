 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 21
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The Wolverine Daily Newsstand: May 21

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan On TV

What: Baseball vs. Maryland

Where: Ann Arbor, Mich.

When: 5 p.m. ET

Channel: Big Ten Network

***

What: Softball vs. Seattle University in NCAA Regionals

Where: Seattle, Wash.

When: 8 p.m. ET

Channel: ESPN2

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Quote Of The Day

"He’s a great kid, and he’s probably going to do great during interviews, so that he’s got a chance to help himself there."
— Bleacher Report NBA Draft analyst Jonathan Wasserman on Isaiah Livers
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