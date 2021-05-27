The Wolverine Daily Newsstand: May 27

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Quote Of The Day
“I’m getting in shape. I’m getting better. I feel it. I look better. I’m at about 6-foot-5 1/2, 265-270. I’ve been working on my speed rush and my finesse game.”
— 2022 Michigan DL commit DaVonte Miles
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