The Wolverine Daily Newsstand: May 29

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Quote Of The Day
"He’s a great competitor. He’s strong. He has really good feet. He’s fast. He’s also a really great young man. He chose to go to Michigan, and I’m really excited for him.”
— Garland Naaman Forest (Texas) head coach Jesse Perales on 2021 Michigan defensive tackle signee Ike Iwunnah
Headlines Of The Day
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