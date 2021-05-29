 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 29
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The Wolverine Daily Newsstand: May 29

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan On TV

What: Michigan baseball at No. 20 Nebraska (game two)

When: 1 p.m. ET

Channel: Big Ten Network

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"He’s a great competitor. He’s strong. He has really good feet. He’s fast. He’s also a really great young man. He chose to go to Michigan, and I’m really excited for him.”
— Garland Naaman Forest (Texas) head coach Jesse Perales on 2021 Michigan defensive tackle signee Ike Iwunnah
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Headlines Of The Day

Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: INSIDE THE FORT: Intel On Michigan Football’s Defense, More

Chris Balas, The Wolverine: ITF EXTRA: USC Defensive Line Transfer One To Watch Closely

EJ Holland, The Wolverine: Opposing Coach: 2021 DT Signee Ike Iwunnah A Great Fit For Michigan

Clayton Sayfie, The Wolverine: Where Latest NBA Mock Drafts Project Franz Wagner

Tom Wywrot, MGoBlue: Lau Named WGCA All-America Honorable Mention

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